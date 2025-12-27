Haberler

Söke'de evin aspiratöründen çıkan yangın korkuttu

Söke'de evin aspiratöründen çıkan yangın korkuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde bir evin mutfak aspiratöründen çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir evin aspiratöründen çıkan yangın ksıa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Söke ilçesi Atatürk Mahallesi Tamer Sokak'ta bulunan bir binanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evin mutfak bölümünde aspiratörden kaynaklandığı belirlenen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti

Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok

Kent merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım durdu
Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti

Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti
Serdal Adalı'dan Necip Uysal ve Mert Günok'a veda

İki yıldız isme de veda etti: Emekleri için teşekkür ediyorum
Taksicilere yakalanan Martı Tag sürücüsü bedelini ağır ödedi

Taksicilere yakalanan Martı Tag sürücüsü bedelini ağır ödedi