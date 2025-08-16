Söke'de Drone Destekli Trafik Denetimi Gerçekleştirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan drone destekli trafik denetimlerinde kural tanımaz sürücüler havadan görüntülendi.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla Söke ilçesi Güllübahçe Mahallesi Söke-Didim Yolunda İHA-Drone ile şok trafik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 98 sürücü kontrol edilirken, kural tanımaz sürücüler havadan görüntülendi. Kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem yapılırken, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve kontrollerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN