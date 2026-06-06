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Aydın'daki çifte cinayetin şüphelisi operasyonla yakalandı

Aydın'daki çifte cinayetin şüphelisi operasyonla yakalandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde kendisini aldattığını düşündüğü eşi ve bir kişiyi öldürüp kaçan Erkan A., özel harekat destekli operasyonla yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde kendisini aldattığını düşündüğü eşi ve 1 kişiyi öldürüp kaçan Erkan A., özel harekat destekli operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Olay, geçtiğimiz 30 Mayıs Cumartesi günü Söke ilçesi Yenicami Mahallesi'nde bulunan Çarşamba Pazarı alanında öğle saatlerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Erkan A., kendisini aldattığını düşündüğü eşi Nurgül Aslan ve Ercan Zengin'i silahla ölürüp, kayıplara karışmıştı. Çifte cinayetin ardından kaçarak saklanan Ercan A.'nın yakalanması için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kapsamlı çalışma sonrasında firari olarak aranan Ercan A., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen özel hareket destekli operasyonda kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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