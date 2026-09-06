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Söke'de 14 Yıl 7 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

Söke'de 14 Yıl 7 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde, hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 ayrı aranma kaydı olan U.A. (35), jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Adli işlemlerin ardından cezaevine gönderilen hükümlü, Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, 'herkesin girebileceği şekilde bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan 3 ayrı aranma kaydı bulunan ve hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A. (35) yakalandı. Jandarma ekiplerince yakalanan hükümlü adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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