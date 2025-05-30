Sokaktaki Kediyi Vuran Şahıs Tekrar Gözaltına Alındı ve Tutuklandı

Sokaktaki Kediyi Vuran Şahıs Tekrar Gözaltına Alındı ve Tutuklandı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sokaktaki bir kediyi tüfekle vurarak öldüren 69 yaşındaki Nedim T., savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Olay, kedinin apartmanda yarattığı koku nedeniyle gerçekleşti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sokaktaki kediyi tüfekle vurarak öldüren şahıs savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak, tutuklandı.

Olay, 27 Mayıs günü Turgutlu ilçesi İstiklal Mahallesi Mercan Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre, mahallede vatandaşların beslediği kedinin, oturduğu apartmana pislediğini ve kokuya neden olduğunu gerekçe gösteren Nedim T. (69), evinde bulunan tüfek ile kediyi vurarak ölümüne sebep oldu. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Nedim T., ifadesinin ardından serbest bırakılırken vatandaşların tepkisine neden oldu. Savcılığın yaptığı itirazı üzerine Nedim T. yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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