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Sokaktaki ampulü söküp götürdüler

Sokaktaki ampulü söküp götürdüler
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Eskişehir’de esnafın sokağı aydınlatmak amacıyla astığı ampullerden biri, gece saatlerinde kimliği belirsiz 3 genç tarafından sökülerek çalınırken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de esnafın sokağı aydınlatmak amacıyla astığı ampullerden biri, gece saatlerinde kimliği belirsiz 3 genç tarafından sökülerek çalınırken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma gecesi Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Sakman Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, esnafın çevreyi aydınlatması için sıraladığı ampullerin bulunduğu alana gelen 3 genç, bir süre inceleme yaptı. Gençlerden biri, asılı duran ampullerden birini sökerek yanına aldı. Şüpheliler daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

"Ampulü ne yapacaklar bilmiyorum"

Gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını belirten mahalle esnafı Alp Taşkın, "Günümüzde insanların dükkana ait sokak lambasını çalacak kadar bu duruma düşmesini ilginç karşılıyorum. Çok şaşırdım, böyle bir şey beklemiyordum. Galiba birkaç tane çalınmış. Lambalar normalde hep burada duruyor. Olay gece saatlerinde olmuş. Güvenlik kameralarından izlediğimiz kadarıyla 3 genç gelip sokak lambalarını alıp gidiyorlar. Hani ne yapacaklar bilmiyorum ama buralara kadar düştük galiba" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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