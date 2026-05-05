Sokakta yaşayan adamı yumruklayan çocuğa ev hapsi cezası

Adana'da sokakta yaşayan kişiyi darp eden 14 yaşındaki çocuk hakkında ev hapsi cezası kararı verilirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaklar ve parklarda yaşayan Aziz Coşkun (52), yolda yürüdüğü sırada M.C.'nin (14) yumruklu saldırısına uğradı. M.C.'nin yanındaki G.Ş. (13) ve A.E. (15) ise bu anlarda gülüp eğlendi. Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu 3 çocuğu kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen M.C. ev hapsi cezasına çarptırılırken, diğer iki çocuk savcılıktan serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
