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Eskişehir'de sandalyede sızan şahıs polisi alarma geçirdi

Eskişehir'de sandalyede sızan şahıs polisi alarma geçirdi
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir vatandaşın sandalyede hareketsiz ve bilinci kapalı durumda görülmesi polisi harekete geçirdi. Yapılan incelemede, Ü.E. isimli şahsın sağlık sorunu olmadığı, alkolün etkisiyle uyuyakaldığı belirlendi. Olay yerine gelen ekipler, gerekli kontrolleri yaparak şahıs hakkında işlem başlattı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark edince hemen polise ihbar etti. Neyse ki ciddi bir durum olmadığı anlaşıldı.

Eskişehir'de bir sokak üzerinde sandalyede bilinci kapalı halde bir şahsın görüldüğü ihbarı polisi harekete geçirdi. Polisin yaptığı incelemede, şahsın alkollü olduğu ve sızdığı anlaşıldı.

Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Otopark Sokak üzerinde bir kişinin sandalyede hareketsiz ve bilinci kapalı halde durduğunu gören vatandaşlar durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Ü.E. isimli şahsın herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı, aldığı alkolün etkisiyle sandalye üzerinde sızdığı tespit edildi. Ekipler şahısla ilgili gerekli işlemleri yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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