Sokak ortasında polise ağır hakaret: Sen köpeksin

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bıçaklı bir şahsı gözaltına almak isteyen polis ekipleri, beklenmedik bir direnişle karşılaştı. Şüphelinin annesi ve ablası, gözaltı işlemini engellemeye çalışarak polis memurlarına saldırdı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ümraniye'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, elinde bıçakla tehdit oluşturduğu belirtilen bir şahsı etkisiz hale getirmek isteyen polis ekipleri, müdahale sırasında aile bireylerinin sert tepkisiyle karşılaştı. Şüphelinin annesi ve ablası, güvenlik güçlerine fiziksel olarak müdahale etti.

"SEN KÖPEKSİN"

Kadınların, gözaltı yapan polis memurlarına yönelik hakaret içerikli sözleri de cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerdebir kadının "Sen köpeksin" diyerek bağırdığı net şekilde duyuluyor.