Sokak ortasında polise ağır hakaret: Sen köpeksin

Sokak ortasında polise ağır hakaret: Sen köpeksin
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Sokak ortasında polise ağır hakaret: Sen köpeksin
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İstanbul Ümraniye'de bıçaklı bir şahsı gözaltına almak isteyen polislere, şahsın annesi ve ablası saldırarak müdahale etti. Polislere hakaret eden kadınlardan birinin polis memuruna "Sen köpeksin" dediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bıçaklı bir şahsı gözaltına almak isteyen polis ekipleri, beklenmedik bir direnişle karşılaştı. Şüphelinin annesi ve ablası, gözaltı işlemini engellemeye çalışarak polis memurlarına saldırdı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ümraniye'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, elinde bıçakla tehdit oluşturduğu belirtilen bir şahsı etkisiz hale getirmek isteyen polis ekipleri, müdahale sırasında aile bireylerinin sert tepkisiyle karşılaştı. Şüphelinin annesi ve ablası, güvenlik güçlerine fiziksel olarak müdahale etti.

"SEN KÖPEKSİN"

Kadınların, gözaltı yapan polis memurlarına yönelik hakaret içerikli sözleri de cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerdebir kadının "Sen köpeksin" diyerek bağırdığı net şekilde duyuluyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Haberler.com
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıAslan Öztürk:

Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar buydu her halde.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme111
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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Yatırın köpeğin altına görsün gününü

Yorum Beğen68
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Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Birisi bana "köpeksin" deseydi.. ben bunu bir .. övgü .. olarak görürdüm. çünkü .. köpekler .. parasızca yaşamasını becere biliyorlar.

yanıt0
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Haber YorumlarıALİ ERBİL ÖZTÜRK:

Telefon numaranı yazarmısın seninle azıcık bir konuşalım. Sana 9 köyün isimlerini söyleyeceğim

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıHamza Tanrıkul:

ABD de polise saldıranı ya teaser veya kurşun ile yere seriyor. bizim polisi bu durumlarda anlamak mümkün değil. Polisin diğer kişilerin arasında fark sıfıra inmiş durumda . hayret

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıYunus Emre:

polisin yetkisi yeterli fazlası ülkeyi sıkıntıya sokar.

yanıt1
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Haber YorumlarıHayırlısı Ya:

Başörtülü bacıma ...

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme6
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