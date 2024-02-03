Otelin kapısında kadın kavgası! Üstlerinin açılmasına bile aldırış etmediler

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Miami bölgesinde lüks bir otelin önünde iki kadın birbirine girdi. Saç saça baş başa kavga eden kadınları çevredekiler bir türlü ayırmayı başaramadı.

KAVGANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Miami bölgesindeki lüks bir otelin lobisinde iki kadın tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede şiddetlenerek otelin dışına da taştı. Lüks otelin önünde iki kadın arasındaki kavga dakikalarca sürdü. İki kadının kavga nedeni bilinmezken görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

ÜSTÜ YIRTILDI, GÖĞÜSLERİ AÇILDI

Birbirlerine doğru öfkeyle hareket eden iki kadının kavgası çevredekilerin de dikkatini çekti. Kadınlardan birinin bluzunun yırtılıp göğüslerinin gözükmesi ise kavganın şiddetini gözler önüne serdi. O anlarda otelin güvenlik görevlileri devreye girerek duruma müdahale etti.