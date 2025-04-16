Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı sona erdi! İşte hastaneden yapılan ilk açıklama

Sırrı Süreyya Önder 12 saatlik ameliyattan çıktı! İşte son durumu
Selahattin Demirtaş: Sırrı Bey son cezaevi ziyaretinde aniden fenalaştı

Demirtaş'tan olay mektup: Son cezaevi ziyaretinde kalbini tuttu...
Altın fiyatları bu sabah itibariyle yeni rekor kırdı

Altında tüm rakamları unutun! Tarihi rekor kırıldı
Çin, havayolu şirketlerine Boeing'den uçak alımını durdurma talimatı verdi

Çin'den ABD'yi köşeye sıkıştıracak tarihi misilleme

Sokak Köpeklerinin Saldırısı: Yaşlı Kadın Yaralandı

Sokak Köpeklerinin Saldırısı: Yaşlı Kadın Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda köyünde, 72 yaşındaki Nurel Altıntaş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralandı. Köy halkı, artan sokak köpeği sayısı nedeniyle çözüm talep ediyor.

Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Salda köyünde komşusuna giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın vücudunun farklı yerlerinden yaralandı. Köy halkı sayıları yüze yaklaşan sokak köpeklerine bir çare bulunmasını istiyor.

Olay 14 Nisan'da Yeşilova ilçesine bağlı Salda köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre komşusuna gitmek için evden çıkan 72 yaşındaki Nurel Altıntaş'a sokak köpekleri saldırdı. Olayın şokuyla bağırıp yardım isteyemeyen yaşlı kadının imdadına son anda olayı gören köy halkı yetişti. Köpeklerin ısırması sonucu vücudunun farklı yerlerinden yaralanan talihsiz kadın ambulans ile Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Nurel Altıntaş'ı ziyaret eden köy muhtarı Osman İlhan konu hakkında bilgi alarak durumu başta Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan olmak üzere yetkililere haber vererek köyde sayıları yüzü geçen sokak hayvanlarına bir çözüm bulunması için talepte bulundu. Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan'da köpeklerin saldırısına uğrayan Nurel Altıntaş'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Sokaklarda başıboş köpekler değil çocuklarımız dolanmalı"

Köyde sayıları giderek artan sokak köpekleri nedeniyle köy halkının huzursuz olduğunu belirten köy muhtarı Osman İlhan; "Yasalar gereği şu an için elimizden bir şey gelmiyor ama çocuklarımız sokakta rahat bir şekilde dolaşamıyor. Başıboş sokak hayvanlarına bir an önce bir çözüm bulunmalı. Sokaklarda başıboş köpekler değil çocuklarımız dolanmalı. Bu konuyu ilçe kaymakamımıza ileteceğim. Artık gerekli düzenlemelerin yapılarak sokak hayvanlarının barınaklara yerleştirilmesini temenni ediyorum" dedi. - BURDUR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.