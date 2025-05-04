Sokak Köpeklerinin Çocuğa Saldırısı Güvenlik Kamerasında

Sokak Köpeklerinin Çocuğa Saldırısı Güvenlik Kamerasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sokak köpekleri bir çocuğa saldırdı. Olay, çocuğun kaçmaya çalışması ve esnafın müdahalesiyle son anda kurtuluşunu güvenlik kameraları kaydetti.

Sokak köpeklerinin çocuğa saldırdığı anlar kamerada

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde sokak köpekleri bir çocuğa saldırdı.

Olay, 1 Mayıs saat 17.00 sıralarında Ceyhan ilçesi Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oynayan bir çocuk, köpeklerin üzerine koşması üzerine yolun karşısına geçerek kaçtı. Korkup kaçan çocuğu fark eden esnaf, tahta sopalarla yardımına koştu. Çocuğun üzerine koşmaya devam eden köpekler, esnafın müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Çocuğun, köpeklerin saldırısından son anda kurtulduğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.