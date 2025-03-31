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Sokak Köpekleri Yüzünden Motosiklet Kazası: Yaya 9 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde, sokak köpeklerinden kaçmaya çalışan motosikletli bir sürücünün çarptığı yaya, 9 gün süren yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü serbest bırakıldı.

Köpeklerden kaçmaya çalışan motosikletlinin çarptığı yaya, 9 gün sonra hayatını kaybetti

ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde, sokak köpeklerinin peşine düştüğü motosikletlinin çarpıp ağır yaraladığı yaya, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, Altınordu'ya bağlı Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi'nde 23 Mart'ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes A'nın kullandığı 52 AFY 986 plakalı motosiklet, sokak köpeklerinin araç trafiğine kapalı caddede peşine düşmesi sonucu Ercan Uzunlar'a çarptı. Ağır yaralanan Uzunlar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzunlar, 9 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar'ın kardeşi olan Ercan Uzunlar'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Öte yandan sahipsiz sokak köpeklerinin kovalaması sonucu meydana geldiği iddia edilen kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Sokak Köpekleri Yüzünden Motosiklet Kazası: Yaya 9 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU - 3.Sayfa
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