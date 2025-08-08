Sokak köpeğinin kaçırmaya çalıştığı çocuğun imdadına babası yetişti
Hindistan'ın Gujarat eyaletinde evinin önünde oynayan 2 yaşındaki çocuk, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin ağzıyla kavrayıp götürmeye çalıştığı çocuk, babasının hızlı müdahalesiyle son anda kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Hindistan'ın Gujarat eyaletine bağlı Amreli bölgesinde yaşanan olay, dehşet anlarına sahne oldu. Evlerinin önünde oynayan 2 yaşındaki çocuk, aniden yaklaşan bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Ağzıyla kavrayıp kaçırdı
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeğin küçük çocuğu ağzıyla kavrayarak sürüklediği ve hızla uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Olayı fark eden baba, paniğe kapılmadan hızla köpeğin peşinden koştu.
Son anda kurtardı
Kısa sürede yetişen baba, köpeğin elinden oğlunu çekip kurtardı. Olay anı mahalle sakinleri arasında endişe yaratırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
O anlar kamerada
Yaşananlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak, sokak hayvanlarının kontrolsüz dolaşımına yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.