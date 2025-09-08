Sokak Kedisi kanalının kurucusu Ebru Uzun Oruç ve akademisyen Emrah Gülsunar gözaltına alındı
Sokak Kedisi Youtube kanalının sahibi Ebru Uzun Oruç ile akademisyen ve yorumcu Emrah Gülsunar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gözaltına alındıklarını duyurdu.
Sosyal medyada dikkat çeken içeriklere imza atan Sokak Kedisi Youtube kanalının kurucusu Ebru Uzun Oruç ve akademisyen, yorumcu Emrah Gülsunar, gözaltına alındıklarını açıkladı.
Gözaltı bilgisini her iki isim de kişisel sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Ancak gözaltının gerekçesi ve hangi soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bazı yorumlarda gözaltının nedenine dair farklı iddialar öne sürülse de, resmi doğrulama yapılmadığı için netlik kazanmadı.