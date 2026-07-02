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Bilecik'te yan yatan tırın sürücüsü yaralandı

Bilecik'te yan yatan tırın sürücüsü yaralandı
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde kontrolden çıkan tırın yan yatması sonucu sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde kontrolden çıkarak yan yatan tırın sürücüsü yaralandı

Kaza, Söğüt-Bilecik kara yolu Korubayırı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik yönüne seyreden Türker A. idaresindeki 03 FE 097 dorse plakalı 03 BB 973 plakalı tır, kontrolden çıkarak yolun sağ tarafına devrildi. Kazada yaralanan sürücü Türker A., olay yerine sevk edilen acil servis ekiplerince Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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