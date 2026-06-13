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Bilecik'te 9 bin 900 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

Bilecik'te 9 bin 900 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 9 bin 900 adet doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen operasyonda jandarma tarafından 9 bin 900 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bağlı KOM Şube Müdürlüğü ile Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçlarının engellenmesine yönelik bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda Söğütte işletmesi bulunan M.T. isimli şahsın bandrolsüz tütün ve tütün ürünlerini sattığı ve bu ürünleri M.A. isimli şahsın ikametinde muhafaza ettiği bilgisine ulaşıldı. Jandarma tarafından alınan adli arama kararına istinaden yapılan operasyonda ikamette 9 bin 900 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T. ve M.A. isimli şahıs hakkında adli tahkikata başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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