Soğuksu Milli Parkı'nda Korkutan Yangın

Soğuksu Milli Parkı'nda Korkutan Yangın
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda meydana gelen yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soğuksu Milli Parkı'nda korkutan yangın

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda yangın çıktı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda orman yangını meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri ve bir adet helikopter müdahalesi ile etkili olan yangın bir süre sonra kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları yapıldı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DEMİRBAŞ - 3.Sayfa
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