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Kızılcahamam'da çeşmeden su için ayının komik anları kameraya yansıdı

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Ankara Kızılcahamam'daki Soğuksu Milli Parkı'nda bir ayının çeşmeden su içmeye çalışırken musluğu ağzıyla açıp suyun fışkırmasıyla ürkmesi kameraya yansıdı. O anlar izleyenleri gülümsetti.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda bir ayının komik anları kameraya yansıdı.

Yaban hayatına ev sahipliği yaban Soğuksu Milli Parkı'nda ziyaretçilerin karşısına her an ayılar çıkabiliyor. Çeşmeden su içmeye çalışan bir ayı vatandaş tarafından görüntülendi. Bu sırada musluğu ağzıyla açmaya başaran ayı, aniden suyun akması ile ürktü. Bu anlar gülümsetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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