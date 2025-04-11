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Sobayı tutuşturmak isteyen yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti

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Bartın'ın Çiftlik köyünde 71 yaşındaki Zeynep Damar, sobayı tutuşturmak isterken evinin alev alması sonucu hayatını kaybetti. Evin içinde çıkan yangında köylüler kurtarmak için müdahale etti ancak başarılı olamadı.

Sobayı tutuşturmak isteyen yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti

BARTIN - Bartın'ın Çiftlik köyünde yalnız yaşayan 71 yaşındaki kadın, sobayı tutuşturmak isterken evi yaktı. Olay sonucu yaşlı kadın da feci şekilde yanarak öldü.

Edinilen bilgiye göre, Çiftlik köyü Demirciler Mahallesi'ndeki evde tek başına yaşayan 71 yaşındaki Zeynep Damar, bu sabah başlayan kar yağışının ardından üşümesi üzerine sobayı tutuşturmak istedi. Sobaya yanıcı ve parlayıcı madde döktüğü ileri sürülen yaşlı kadın ve ev birden alev aldı.

Evin penceresine çıkarak diri diri yandığını söyleyen ve yardım isteyen kadını köylüler kurtarmak istedi. Etrafı saran alevler nedeniyle kurtarılamayan yaşlı kadın, yanarak öldü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından alevler söndürülerek yaşlı kadının cesedine ulaşıldı.

Yapılan ilk incelemelerin ardından kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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