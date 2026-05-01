Sobaya dökülen tinerin parlamasıyla ağır yaralanan genç 2 günlük yaşam savaşını kaybetti

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde sobaya dökülen tinerin parlaması sonucu ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kelkit ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hasan Ahmet Köksal (22), babasına ait iş yerindeki sobayı yakmak için tiner döktüğü sırada tiner parladı. Bir anda alev alan tiner nedeniyle genç alevler içerisinde kalırken iş yerinde de yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Hasan Ahmet Köksal, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Hasan Ahmet Köksal'ın cenazesi yarın Kelkit ilçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedilecek. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
