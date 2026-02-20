Haberler

Niğde'de devrilen soba yangına yol açtı: 1 kişi yaralandı

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Üskül köyünde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 58 yaşındaki Z.D. hafif yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve yaralı kişi tedavi altına alındı.

Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Üskül köyünde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Üskül köyünde bir evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Devrilen sobadan sıçrayan alevlerin evi sarmasıyla kısa sürede büyüyen yangının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında hafif yaralanan Z.D. (58), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı sağlık ekiplerince kontrol altına alındı. Z.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
