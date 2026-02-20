Niğde'de devrilen soba yangına yol açtı: 1 kişi yaralandı
Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Üskül köyünde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 58 yaşındaki Z.D. hafif yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve yaralı kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Üskül köyünde bir evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Devrilen sobadan sıçrayan alevlerin evi sarmasıyla kısa sürede büyüyen yangının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında hafif yaralanan Z.D. (58), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı sağlık ekiplerince kontrol altına alındı. Z.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE