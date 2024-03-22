Üye Girişi
Haberler

Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift, hayatını kaybetti. Anne ve babasını sahurda uyandırmak için evlerine giden kızları, yaşlı çiftin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay, dün gece saatlerinde Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi Şehit Hilmi Şekerci Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Topuz (85) ve Ayşe Topuz (77) çifti, uyumadan önce oturma odasında yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Anne ve babasını sahurda uyandırmak için telefonla arayan çiftin kızları, telefona cevap verilmemesinden şüphelenerek çiftin evine gitti. Eve giren kadın, baba ve annesinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Çiftin kızları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Mustafa Topuz ile eşi Ayşe Topuz'un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yaşlı çiftin cenazeleri, Tosya Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Güvenlik Acil Durum Kaza 3.Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2024 | İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? HATAY SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ETİMESGUT ANKET SONUÇLARI 2024! Erdal Beşikçioğlu mu Enver Demirel mi önde? TİP, Hatay'da kimi destekleyecek? TİP'in Hatay kararı ne? Gökhan Zan'ın adaylığı neden çekildi? DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Motorine kaç TL indirim var? Motorine indirim mi geliyor? 22 Mart benzin ve motorin güncel fiyatlar DENİZLİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 22 MART | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? BALIKESİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı?
title