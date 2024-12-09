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Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazı Zehirledi: Kadın Hayatını Kaybetti, Eşi Ağır Yaralandı

Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazı Zehirledi: Kadın Hayatını Kaybetti, Eşi Ağır Yaralandı
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Ağrı'nın Yurtpınar köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 55 yaşındaki Fatma Özbek hayatını kaybederken, eşi 56 yaşındaki Çetin Özbek ağır yaralandı. Olay sonrası soruşturma başlatıldı.

Ağrı'nın Yurtpınar köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybederken, eşi ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde yakınlarının Fatma (55) ve Çetin Özbek (56) çiftine ulaşamaması üzerine ortaya çıktı. Çiftten haber alamayan yakınları, köydeki akrabalarına durumu bildirdi. Eve giden akrabaları, camı kırarak içeri girdiklerinde çifti baygın halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatma ve Çetin Özbek, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Fatma Özbek kurtarılamazken, Erzurum'a sevk edilen Çetin Özbek'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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