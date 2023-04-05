Sobadan sızan gazdan etkilenen çifti pencereden eve giren komşuları kurtardı

Kastamonu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift, pencereden eve giren komşuları tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan çift tedavi altına alındı.

Olay, Kastamonu il merkezi Kuzeykent Mahallesi Akarsu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde ikamet eden Kemal ve Şükran Aliustaoğlu çiftinden yakınları haber alamadı. Bunun üzerine yaşlı çiftin yakınları, durumu komşularına bildirerek yardım istedi. Komşuları, yaşlı çiftin kaldığı eve giderek pencereyi kırarak içeri girdi. Kemal ve Şükran Aliustaoğlu çiftini evde baygın halde bulunan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı çifte müdahale ederek Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri ise evde incelemelerde bulundu.

"Yaşlı çifti evde baygın halde bulduk, sobadan zehirlendiklerini düşünüyoruz"

Kendisinin hastanede olduğunu söyleyen Vural Karakuz, "Kardeşim burada oturuyor. Ailesi kardeşimi aramış, yardım istemişler. Onlar da kapıyı açamayınca beni aradılar. Ben de eve geldim ve camı kırarak eve girdik. Evde yaşlı çift vardı, birisi teyzemiz diğeri de amcamız. İkisi de baygın bir şekilde yatıyorlardı. O telaşla biz, teyzeyi kaldırdık. Kendisine su verdik, kolonya ile elini yüzünü ovduk. Ardından ambulansı aradık. Ambulans gelip hemen serum taktı. Şu anda şuarları açık gibi, inşallah iyi olur. Şimdi hastaneye gittiler. Konuşamıyorlar fakat gözleri açıktı. Teyzemiz biraz kötü gibiydi, serum takılınca kendisine gelir gibi oldu" dedi. - KASTAMONU