Ordu'da karbonmonoksit zehirlenmesi: Anne ve kızı hayatını kaybetti

Ordu'nun Gölköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 90 yaşındaki anne E.A. ve 56 yaşındaki kızı L.Y. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gaz nedeniyle anne ve kızı hayatını kaybetti.

Olay, ilçenin Paşapınar Mahallesi Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 90 yaşındaki anne E.A. ve 56 yaşındaki kızı L.Y.'den haber alamayan yakınları durumdan şüphelendi. Yakınları, evin kapısını açtıklarında yoğun dumanla karşılaştı. Anne ve kızının içeride hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemeler sonucunda, anne E.A. ve kızı L.Y.'nin sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
