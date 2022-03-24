Soba yakarken yanan yaşlı adam hayatını kaybetti - Haberler

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Soba yakarken yanan yaşlı adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Soba yakarken yanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Tokat'ta evinde soba yakmak isterken elbisesinin tutuşması sonucu yanarak yaralanan yaşlı adam Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SAMSUN (İHA) - Tokat'ta evinde soba yakmak isterken elbisesinin tutuşması sonucu yanarak yaralanan yaşlı adam Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Tokat'ın Gökova köyünde 27 Ocak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde sobayı yakmak isteyen 79 yaşındaki Salih Taşkıran kıyafetinin tutuşması sonucu yaralandı. Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanenin yanık merkezinde tedavi altında bulunan Salih Taşkıran yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu akşam hayatını kaybetti. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun, Tokat, Ocak, 3. Sayfa, Haberler

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