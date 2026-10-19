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SMS dolandırıcılığı operasyonunda 25 gözaltından 17'si tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık amacıyla SMS gönderilmesine yönelik İzmir, Aydın ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 17'si tutuklanırken 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık amacıyla vatandaşlara SMS gönderilmesine yönelik İzmir, Aydın ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, daha önce yasa dışı bahis reklamı amacıyla vatandaşlara 0850'li hatlar üzerinden SMS gönderilmesine ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklanan şüphelilerin dijital materyalleri incelenmişti. İncelemelerde şüphelilerin telefonlarında SİMCASHIO isimli uygulamanın kurulu olduğu tespit edilmişti. El konulan telefonlarda vatandaşlardan gelen "Şifremi unuttum siteye giremiyorum" ve "Bu site üzerinden bana mesaj gelirse savcılığa giderim" şeklindeki mesajların da bulunduğu belirtilmişti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda İzmir, Aydın ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç ve 3 daireye el konulurken, şüphelilerin banka hesapları hakkında da el koyma tedbiri uygulanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 17 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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