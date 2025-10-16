Haberler

Ambulansa ısrarla yol vermedi

Ambulansa ısrarla yol vermedi
Ambulansa ısrarla yol vermedi
İstanbul'un Şişli ilçesinde bir sürücü, acil vakaya giden ambulansa şeritte kalıp yol vermedi. Ani fren yaparak ambulansa engel olan sürücü, yol verilmesi yönündeki uyarılara da aldırmadı. O anla ambulans kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde acil bir vakaya giden ambulansa bir sürücü yol vermedi. Trafikte siren çalarak ilerleyen ambulansın önünde giden hafif ticari aracın sürücüsü şeritte kalmakta ısrar etti.

AMBULANSA YOL VERMEDİ

Sürücü, ambulansın geçişine izin vermediği gibi, ani fren yaparak ambulansın ilerlemesine kasıtlı olarak engel oldu. Ambulans şoförü anons yaparak defalarca yol isterken, sürücü aldırmadı. Bu anlar, ambulansın kamerasına yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıCarsambali:

Ambulans,itfaiye ve polis'e acil durumlarda yol vermemenin cezasi agir olmali..Ehliyeti iptal edilmeli,Arabasina el konulmali,en az 500 bin tl ceza...Bazilari Ambulansi durdurup icine israrla bakmak istiyor ya,iste onlarada indirimsiz en az 20 sene vereceksin..

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHabib Yavasoglu:

@aliyerlikaya gereğinin yapılması dileği ile

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHAKAN AKAN:

Kim bunlar yaa kim bunlar şu an sinir krizi geçiriyorum gerçekten kim bu vandallar yaa yetti artık bunlara öyle ağır cezalar verilmeliki bir daha değil vandallık sokakta çocuk görseler saygıdan ceketini iliklesin

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa Can:

Yine 06 plaka

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞahin:

infaz yasası cıktıgında herkes izledi şimdi engel olunmuyor hic kimse güvende degil malınıza canınıza sahip cıkın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
