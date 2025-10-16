Ambulansa ısrarla yol vermedi

İstanbul'un Şişli ilçesinde acil bir vakaya giden ambulansa bir sürücü yol vermedi. Trafikte siren çalarak ilerleyen ambulansın önünde giden hafif ticari aracın sürücüsü şeritte kalmakta ısrar etti.

AMBULANSA YOL VERMEDİ

Sürücü, ambulansın geçişine izin vermediği gibi, ani fren yaparak ambulansın ilerlemesine kasıtlı olarak engel oldu. Ambulans şoförü anons yaparak defalarca yol isterken, sürücü aldırmadı. Bu anlar, ambulansın kamerasına yansıdı.