Haberler

SMA hastası çocuğun fişini çeken baba intihar etti

SMA hastası çocuğun fişini çeken baba intihar etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 12 yaşındaki SMA hastası çocuğunun bağlı olduğu cihazın fişini çeken baba, ardından intihar etti.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 12 yaşındaki SMA hastası çocuğunun bağlı olduğu cihazın fişini çeken baba, ardından intihar etti. Çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, hayatını kaybeden baba defnedildi.

Olay, dün Fatih Sultan Mahallesi Furkan Sokak'taki evde meydana geldi. İddiaya göre, Soner A., spinal musküler atrofi (SMA) hastası çocuğu N.E.A.'nın (12) bağlı olduğu cihazın fişini çekti. Soner A., daha sonra kendini asarak intihar etti.

Çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

Eve gelen yakınlarının durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Soner A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cihazın fişinin çekilmesi nedeniyle hayati tehlike yaşayan N.E.A. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buradan Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilen 12 yaşındaki çocuğun, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Baba toprağa verildi

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılan Soner A.'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla yakınlarına teslim edildi. Cenaze, Derince Ulu Camisi'nde kılınan namazın ardından Çınarlı Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Zorlu maçta ilk gol geldi! Neler oluyor neler

Zorlu maçta ilk gol geldi! Neler oluyor neler
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Beklenen açıklama geldi! 5 bine yakın hakim ve savcıya yeni görev
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır

ABD-İran savaşı bitiyor! Beklenen açıklama üçüncü ülkeden geldi
Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Avustralyalı çete liderinin firar yolculuğu özel jetin tuvaletinde son buldu

Dünyanın aradığı kartel lideri kaçarken öyle bir yerde yakalandı ki!
Dişlerin yeniden çıkmasını sağlayan ilaç insanlar üzerinde test edilmeye başlandı

İmplant ve protezin sonu geliyor: Çığır açacak ilaç 4 yıla piyasada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi: Şu anda karşımda...
ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakeme dev ödül

ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakeme dev ödül
Osimhen'e 120 milyon Euro'luk dev teklif! Anında cevap verildi

Osimhen'e çılgın teklif! 1 saniye bile düşünmeden cevap verildi

Ukrayna'dan 'Rus güvenlik servisleri askerlerimizi flört uygulamalarıyla hedef alıyor' iddiası

Rusya ile savaşan ülkenin askerlerine "cinsel ilişki tuzağı'