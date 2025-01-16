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Slovakya'da Lise Öğrencisinden Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü

Slovakya'da Lise Öğrencisinden Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü
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Slovakya'nın Presov bölgesindeki bir lisede 18 yaşındaki bir öğrencinin gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan bir kişinin durumu ağır. Saldırgan kısa sürede yakalandı.

Slovakya'da bir lise öğrencisinin okulda gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Slovakya'nın Presov bölgesine bağlı Spisska Stara Ves kasabasındaki bir lisede 18 yaşındaki bir öğrenci yerel saatle 13.00 sıralarında, öğretmenine ve iki sınıf arkadaşına bıçakla saldırdı. Olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edilirken, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralanan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, kaçan saldırganın kısa bir süre sonra yakalandığı bildirildi.

Slovakya İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok yaptığı açıklamada, ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, olay yerine gitmek üzere yola çıktığını ifade etti. - BRATİSLAVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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