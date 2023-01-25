Skuterli Dilara'nın ölümü; Trafik bilirkişisine göre Dilara asli, sürücü tali kusurlu

ŞİŞLİ'de skuter kullanıcısı dansçı Dilara Gül'e (23) çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sürücü Hakan Akçelik'in yargılandığı davada, olay yerinde yapılan keşif sonrası hazırlanan trafik bilirkişisinin raporu mahkemeye ulaştı.

ŞİŞLİ'de skuter kullanıcısı dansçı Dilara Gül'e (23) çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sürücü Hakan Akçelik'in yargılandığı davada, olay yerinde yapılan keşif sonrası hazırlanan trafik bilirkişisinin raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, hayatını kaybeden Dilara Gül asli kusurlu bulunurken, otomobil sürücüsü Hakan Akçelik tali kusurlu bulundu. Gül ailesinin talebi üzerine kusur durumunun tespiti için dosya, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilecek.

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 4'üncü duruşmaya, tutuksuz sanık Hakan Akçelik ve taraf avukatları katıldı. Olay yerinde yapılan keşfin ardından Adli Trafik ve Görüntü Kaydı İnceleme Bilirkişisi İsmail Yıldız tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun dosyaya sunuldu. Raporda, maktül Dilara Gül'ün üzerinde koyu renk kıyafetler varken skuter ile Halaskargazi Caddesi üzerinden Mecidiyeköy'e doğru sağ şeritte seyir halinde olduğu belirtildi. Dilara Gül'ün, Osmanbey metro çıkışında bulunan trafik ışıkları turuncu yanıyorken sola dönüş yasağı olan yerde şerit değiştirdiğinden asli kusurlu olduğu kaydedildi. Raporda, Hakan Çelik'in sol şeritten seyir halindeyken kendi istikametinde turuncu ışık yandığı esnada hızını azaltmayarak seyrine devam ettiği için Karayolları Trafik Kanununa göre tali kusurlu olduğu belirtildi.

GÜL AİLESİNİN AVUKATI: RAPORU KABUL ETMİYORUZ

SANIK AVUKATI: MÜVEKKİLİMİZ KUSURSUZDUR

DOSYA ADLİ TIP KURUMUNA GİDECEK

OLAYIN GEÇMİŞİ

İddianamede, Osmanbey Halaskargazi Caddesinde 12 Temmuz 2022'de saat 00.10 sıralarında meydana gelen kazada, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen Hakan Akçelik'in kullandığı otomobil, skuter kullanan Dilara Gül'e çarptığı anlatılıyor. Çarpmanın şiddetiyle skuterdan metrelerce uzağa düşen Gül'ün ağır şekilde yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtiliyor. İddianamede, skuter kullanıcısı Dilara Gül ve otomobil sürücüsü Hakan Akçelik'in eşit derecede kusurlu olduğu ifade edilerek Akçelik'in olay sırasında alkolsüz olduğu belirtiliyor. Kavşağa yaklaştığı sırada Hakan Akçelik'in trafik ışıklarının yeşilden sarıya döndüğü sırada aracıyla hareket ettiği, bu sırada Gül'ün ise skuter ile manevra ihlali yaptığı kaydediliyor. Şüpheli Hakan Akçelik hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. 9 Aralık 2022'de trafik bilirkişisi refakatinde olay mahallinde keşif yapılmıştı.