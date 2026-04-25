Sızan sürücüyü uyandırmak için aracı beşik gibi salladılar

Antalya'da park halindeki araçta sızan bir sürücüyü uyandırmak için ekipler cama vursa da seslense de uyandıramadı. Otomobili beşik gibi sallayan ekipler, derin uykunun devam etmesi üzerine camı kırıp kapıyı açarak sürücüyü uyandırabildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Göksu Mahallesi 2401 sokak üzerinde park halindeki 07 AOG 317 plakalı araçta hareketsiz duran sürücü, İbrahim A., ekipleri harekete geçirdi. Durumu fark eden bekçiler sürücüyü uyandırmak için aracı sallayıp camlara vurdu ancak herhangi bir tepki alamadı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aracın sağ ön camını kırarak sürücüye ulaştı. Müdahalenin ardından sürücünün kendine gelirken, uzun süre olayın şokunda olduğu gözlendi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolü yapılan İbrahim A.'nın durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayın ardından araç, güvenlik tedbiri amacıyla otoparka çekildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

