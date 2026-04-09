Sivrihisar'da motosiklet kazası: 1 ölü
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sivrihisar ilçesinde Osman C. idaresindeki 06 EIY 656 plakalı motosiklet, park halinde bulunan tıra çarptı. Çarpma sonucunda sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı