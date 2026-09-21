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Sivrihisar'da koyuna çarpan otomobilde 1 kişi hafif yaralandı, koyun telef oldu

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Sivrihisar'da koyuna çarpan otomobilde 1 kişi hafif yaralandı, koyun telef oldu
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Ankara-Sivrihisar kara yolunun 10. kilometresindeki Günyüzü Köprüsü mevkiinde yola fırlayan koyuna çarpan otomobilde 1 kişi hafif yaralandı, koyun telef oldu. Araçta tek başına bulunan kişi kazayı sıyrıklarla atlatırken otomobilde maddi hasar oluştu, jandarma inceleme başlattı.

Sivrihisar'da kara yoluna aniden çıkan koyun sebebi ile meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı, koyun ise telef oldu.

Kaza, Ankara - Sivrihisar kara yolunun 10. kilometresindeki Günyüzü Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede yayılarak yol kenarında otlayan sürü içindeki bir koyun aniden yola fırladı. Bu sırada seyir halinde olan 06 AAT 887 plakalı otomobilin sürücüsü aracını durduramayarak koyuna çarptı. Araçta tek başına bulunan kadın sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, çarptığı koyun ise telef oldu. Olay yerine yakın bir bölgede çalışma yapan Karayolu Bölge Müdürlüğü ekipleri yaralıya yardım edip durumu sağlık ve jandarma ekiplerine ihbar etti. Kaza nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili jandarma inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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