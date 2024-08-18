Sivil polis, kendisine yol vermeyen sürücüyü silah çekip durdurdu
Hatay'da kendisine yol vermeyen genç sürücüyü durduran sivil polislerin tavrı tepki çekti. Silah çekip aracın arkasından koşan sivil polis "Geri zekalıyla uğraşıyoruz. Yol vermedi hakkını veriyoruz" diyerek gence hakaret etti. Ceza kesilen sürücü ise, "Polis olduğunuzu bilsem yol verirdim" diyerek kendini savundu.
Hatay'da trafikte kendisine yol vermeyen genç sürücüye ceza yazan polislerin tavırları sosyal medyada tepki çekti. Silah çekip aracı durduran sivil polis, "Geri zekalıyla uğraşıyoruz. Yol vermedi hakkını veriyoruz" dedi.
YOL VERMEDİĞİ KİŞİLER SİVİL POLİS ÇIKTI
Hatay'da genç bir sürücü ile sivil polisler arasında trafikte yaşanan tartışmaya ait görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sürücü, korna çalarak kendisinden yol isteyen diğer aracın sürücüsüne yol vermedi. Genç sürücünün yol vermediği kişiler sivil polis çıktı.
SİLAH ÇEKİP ARACIN ARKASINDAN KOŞTU
Silah çekip aracın arkasından koşan sivil polisler, sürücüyü otomobilden indirdi. Neye uğradığını şaşıran sürücü, "Ne yaptım da trafik cezası kesiliyor. Ben senin polis olduğunu bilsem yol verirdim zaten." dedi.
"YOL VERMEDİ HAKKINI VERİYORUZ"
Sivil polis ise, "Söylüyorum oğlum sana ne yaptığını. Ben sana polisim yol ver diyorum. Sen kimsin diyorsun. Öyle bir dünya yok. Geri zekalıyla uğraşıyoruz. Yol vermedi hakkını veriyoruz." diye hakaret etti. O anlar sürücünün araç kamerasına yansıdı.