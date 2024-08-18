Üye Girişi
Haberler

Sivil polis, kendisine yol vermeyen sürücüyü silah çekip durdurdu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da kendisine yol vermeyen genç sürücüyü durduran sivil polislerin tavrı tepki çekti. Silah çekip aracın arkasından koşan sivil polis "Geri zekalıyla uğraşıyoruz. Yol vermedi hakkını veriyoruz" diyerek gence hakaret etti. Ceza kesilen sürücü ise, "Polis olduğunuzu bilsem yol verirdim" diyerek kendini savundu.

Hatay'da trafikte kendisine yol vermeyen genç sürücüye ceza yazan polislerin tavırları sosyal medyada tepki çekti. Silah çekip aracı durduran sivil polis, "Geri zekalıyla uğraşıyoruz. Yol vermedi hakkını veriyoruz" dedi.

YOL VERMEDİĞİ KİŞİLER SİVİL POLİS ÇIKTI

Hatay'da genç bir sürücü ile sivil polisler arasında trafikte yaşanan tartışmaya ait görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sürücü, korna çalarak kendisinden yol isteyen diğer aracın sürücüsüne yol vermedi. Genç sürücünün yol vermediği kişiler sivil polis çıktı.

SİLAH ÇEKİP ARACIN ARKASINDAN KOŞTU

Silah çekip aracın arkasından koşan sivil polisler, sürücüyü otomobilden indirdi. Neye uğradığını şaşıran sürücü, "Ne yaptım da trafik cezası kesiliyor. Ben senin polis olduğunu bilsem yol verirdim zaten." dedi.

"YOL VERMEDİ HAKKINI VERİYORUZ"

Sivil polis ise, "Söylüyorum oğlum sana ne yaptığını. Ben sana polisim yol ver diyorum. Sen kimsin diyorsun. Öyle bir dünya yok. Geri zekalıyla uğraşıyoruz. Yol vermedi hakkını veriyoruz." diye hakaret etti. O anlar sürücünün araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

3-sayfa Hatay Hatay 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MUĞLA'DA YANGIN SON DAKİKA! Muğla Yatağan ilçesinde orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? Muğla'da orman yangını nerede çıktı? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 18 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi? Beşiktaş-Antalyaspor Bein Sports 1 canlı izle! Beşiktaş-Antalyaspor canlı izle! Beşiktaş-Antalyaspor 18 Ağustos canlı izle! Ali Koç neden sahaya girdi? Ali Koç hak mahrumiyeti cezası var mı? Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşındaydı? Aydemir Akbaş nereli ve dizi-filmleri neler? Zorlu Operasyon filmi nereden izlenir? Zorlu Operasyon (Extreme Job) konusu nedir, oyuncuları kimler? Kaya filmi nerede çekildi? Kaya filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Alain Delon kimdir, öldü mü? Alain Delon kaç yaşındaydı, neden öldü? Gaziantep FK-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK-Samsunspor maçı şifresiz mi? Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Antalyaspor maçı şifresiz mi? Başakşehir-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir-Alanyaspor maçı şifresiz mi? Kurt ve Aslan filmi nereden izlenir? Kurt ve Aslan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Pazar günü nöbetçi eczane kaça kadar açık? 18 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 18 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Resmi Gazete bugün (18 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Maximin pozisyonu kırmızı kart mı, sarı kart mı (Göztepe – Fenerbahçe)? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne?
title