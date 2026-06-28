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Siverek'te arazi yangını: 1'i ağır 3 yaralı, 200 dönüm ekili alan küle döndü

Siverek'te arazi yangını: 1'i ağır 3 yaralı, 200 dönüm ekili alan küle döndü
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Şanlıurfa Siverek'te elektrik trafosundan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu arazi yangınında 1'i ağır 3 kişi yaralandı, yaklaşık 200 dönümlük ekili alan zarar gördü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan arazi yangınında 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, yaklaşık 200 dönümlük ekili alan zarar gördü.

Yangın, ilçeye bağlı Duraklı kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik trafosundan sıçrayan kıvılcımlar ekili araziyi tutuşturdu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla yapmaya çalışırken, alevlerin arasında kalan Ö.M., B.G. ve S.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Ö.M., hayati tehlikesi nedeniyle Şanlıurfa'daki bir hastaneye sevk edildi. Diğer iki yaralı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, olayda yaklaşık 200 dönümlük ekili arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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