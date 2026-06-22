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Otoyolda tehlikeli yolculuk: Motosiklet, otomobil kemerine tutunarak ilerledi

Otoyolda tehlikeli yolculuk: Motosiklet, otomobil kemerine tutunarak ilerledi
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, seyir halindeki otomobilin emniyet kemerine tutunarak ilerledi. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeki otomobilin emniyet kemerine tutunarak ilerlemeye çalışması görenleri şaşkına çevirdi.

Olay, Siverek-Adıyaman kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, hızla ilerleyen bir otomobilin penceresinden sarkan emniyet kemerine tutunan motosiklet sürücüsü trafikte bir süre o şekilde ilerledi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsünün, motosikletinin arızalanması nedeniyle mi yoksa başka bir nedenle mi bu yönteme başvurduğu öğrenilemezken hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attığı görüldü.

Diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada da dikkat çekerken, tehlikeli yolculuk görenleri hayrete düşürdü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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