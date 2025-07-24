Siverek'te Tarlada Çıkan Yangında Bir Otomobil Yandı

Siverek'te Tarlada Çıkan Yangında Bir Otomobil Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir tarlada çıkan yangına müdahale etmeye çalışan bir vatandaşın otomobili alevler arasında kalarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir tarlada çıkan yangına müdahale etmeye çalışan bir vatandaşa ait otomobil, alevler arasında kalarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, yangın, Siverek ilçesine bağlı Gözelek Mahallesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirerek kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yangına müdahale eden bir vatandaşa ait 46 AHN 954 plakalı otomobil, alevlerin aniden büyümesi sonucu yangının arasında kalarak tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları ve vatandaşların desteğiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şehit orman görevlilerinin son anlarını, OBAK ekip lideri anlattı

İşte şehit orman görevlilerinin son anları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'ya suikast girişimi

Netanyahu'ya suikast girişimi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.