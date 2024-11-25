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Siverek'te Seyir Halindeki Tır Alev Aldı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki bir tır motor kısmından alev alarak tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Siverek'te seyir halindeki tır alev aldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından alev alan bir tır, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek çevredekilerden yardım istedi.

Yangın, kısa sürede tüm aracı sararken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekiplerin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Soruşturma sürüyor.

Siverek'te Seyir Halindeki Tır Alev Aldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - 3.Sayfa
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