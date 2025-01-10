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Siverek'te Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Siverek'te Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki bir otomobil motor kısmından yanmaya başladı. Yangın, sürücü ve diğer araçların müdahalesiyle kontrol altına alınamayınca itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil, yangın sonucunda tamamen kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Siverek-Karacadağ kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Araç sürücüsü ve yoldan geçen diğer sürücüler, kendi imkanlarıyla alevleri söndüremeyince olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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