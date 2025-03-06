Siverek'te Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Öngün (65) idaresindeki 34 FKG 827 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde sürücü ile otomobildeki Vesile Öngün (50) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Hanifi Öngün (30) ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA