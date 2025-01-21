Siverek'te Otomobil Kaldırımda Yürüyen Baba ve Oğluna Çarptı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaza yaptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen baba ve oğluna çarptı. Kazada baba ve oğlu yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 15 Temmuz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 27 AGL 172 plakalı araç, otoparktan çıkan 07 CMF 17 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen Sedat K. (41) ile oğlu Ahmet Mustafa K.'ya (6) çarptıktan sonra bir iş yerine girdi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığını bilidirildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA