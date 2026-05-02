Siverek'te otomobil gölete düştü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Güvercin Köyü yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil yol kenarındaki gölete düştü. Kazada sürücü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarak kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan gölete düştü. Olayda yaralanma yaşanmazken, sürücü çevredeki vatandaşların da yardımıyla sudan çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, gölete batan aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

