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Siverek'te Eşek Manevrası Kazası: 4 Yaralı

Siverek'te Eşek Manevrası Kazası: 4 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yola çıkan eşeğe çarpmamak için manevra yapan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada otomobildeki sürücü ve üç yolcu hastaneye kaldırılırken, çarpmanın etkisiyle kopan parçalar bir yolcu otobüsüne isabet etti ve maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yola çıkan eşeğe çarpmamak için manevra yapan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Diyarbakır kara yolu üzerindeki Aşlıca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.D. (26) yönetimindeki 34 LTG 23 plakalı otomobil, Siverek istikametinde seyir halindeyken yola çıkan eşeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü B.D. ile araçta yolcu olarak bulunan S.E.K. (24), C.E. (20) ve İ.E. (26) yaralandı.

Kaza sırasında Diyarbakır istikametinde seyir halinde olan O.Ö. (34) idaresindeki yolcu otobüsünün ön camına kazadan kopan parçaların isabet etmesi sonucu maddi hasar meydana geldi. Otobüste bulunan sürücü ve yolcuların yaralanmadığı öğrenildi.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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