Siverek'te Öğretmenleri Taşıyan Minibüsler Çarpıştı: 28 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenleri taşıyan 2 servis minibüsü çarpıştı. Kazada 28 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek Karacadağ karayolu 7'nci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.S. yönetimindeki 63 N 3657 plakalı öğretmen servisi, yola çıkan hayvana çarpmamak için ani fren yaptı. Bu esnada aynı yönde seyreden B.C. idaresindeki 63 S 6325 plakalı başka bir öğretmen servisi, duran minibüse arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 28 kişi Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan öğretmenlerin Faydalı ve Erkonağı okullarında görev yaptıkları ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA