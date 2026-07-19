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Siverek'te işçi minibüsü koyun sürüsüne daldı: 25 koyun telef oldu

Siverek'te işçi minibüsü koyun sürüsüne daldı: 25 koyun telef oldu
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde işçi minibüsünün koyun sürüsüne çarpması sonucu 25 koyun telef oldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün koyun sürüsüne çarpması sonucu 25 koyun telef oldu.

Kaza, Siverek-Karacadağ kara yolu üzerindeki Üçkuyu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki işçi minibüsü, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan koyun sürüsünün arasına daldı.

Çarpmanın etkisiyle sürüde bulunan 25 koyun telef olurken, olayın ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kaza yerinde inceleme yaparken, kazanın meydana geliş nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı. Koyunlarda oluşan zararın tespiti için de incelemelerin sürdüğü öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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