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Siverek'te Trafik Kazası Sonrası Kavga

Siverek'te Trafik Kazası Sonrası Kavga
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde maddi hasarlı bir trafik kazasının ardından taraflar arasında kavga çıktı. Kavga sırasında park halindeki araçlara başka bir aracın çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sona eren olayda, karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu ve inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasının ardından taraflar arasında kavga çıktı.

Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolu Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşakta maddi hasarlı olarak meydana gelen kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar birbirine girdi. Kavga sırasında, yol kenarında park halinde bulunan araçlara başka bir aracın çarptığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar birbirinden ayrılırken, kaza ve kavga nedeniyle Siverek-Şanlıurfa karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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