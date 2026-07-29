Haberler

Siverek’te "kasten öldürme" suçundan aranan hükümlü yakalandı

Siverek’te 'kasten öldürme' suçundan aranan hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kasten öldürme suçundan hakkında 4 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kasten öldürme suçundan hakkında 4 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kasten öldürme suçundan 4 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C.'nin Siverek ilçesinde olduğu tespit edildi. Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar

Üsküdar operasyonunun detayları! Kripto detayı çok konuşulur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu! Dursun Özbek'ten Musiala açıklaması

Taraftar heyecanla bekliyordu! Dursun Özbek'ten Musiala açıklaması
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu

3 top dondurmanın fiyatına isyan etti, aldığı cevapla harekete geçti
Biri eski polis, biri 80 yaşında: Adalet 40 sene sonra geldi

Biri sapık biri katil! Cezaları 40 sene sonra infaz edildi
'Kopyala-yapıştır' açıklama! Müslim Sarı'nın Sinem Dedetaş paylaşımına yorum yağıyor

Kopyalayıp yapıştırmış! Sinem Dedetaş paylaşımına yorum yağıyor
Artvin’de 12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Daha çocuk yaştaydı! Bahçede yere yığılıp hayata veda etti
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
Sahte indirim oyununa son! Yeni uygulama 1 Ağustos'ta başlıyor

Vatandaşın alışverişteki en büyük kabusu tarih oluyor