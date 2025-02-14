Siverek'te Kar Yağışı Nedeniyle Ambulans Devrildi: Bir Sağlık Çalışanı Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ambulans şarampole devrildi. Kazada bir sağlık çalışanı hafif yaralandı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kaynak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 63 AAT 838 plakalı ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada ambulansta bulunan bir sağlık çalışanı hafif yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yaralı sağlık çalışanına ilk müdahale yapıldı.

Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi. - ŞANLIURFA